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İsrail aşı şartını kaldırdı

İsrail aşı şartını kaldırdı

İsrail, koronavirüs önlemleri kapsamında ülkeye giriş şartlarını değiştirdi. Buna göre, PCR testi ibrazı şartıyla aşılı veya aşısız tüm yabancı yolcular ülkeye seyahat edebilecek.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Tel-Aviv Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 Mart 2022 tarihi itibariyle gerekli vize şartlarını taşıyan tüm yabancılar (aşılı veya aşısız ) İsrail'e seyehat edebilecek. Yabancıların uçağa binişten önceki 72 saat içinde, ayrıca İsrail'e varışta Ben Gurion Havalimanı'nda PCR testi yaptırmaları (uçağa binişten önceki 24 saat yapılan antijen testi sonucu artık kabul edilmeyecek), Ben Gurion Havalimanı'nda yaptırdıkları PCR testinin negatif sonucunu alana kadar da otellerinde/İsrail'de bulunacakları adreslerinde karantina altında kalmaları gerekmektedir. Uçağa binişten önceki son 8 ila 90 gün içerisinde Covid-19 atlattığını kanıtlayan yolcular uçağa binişte PCR testi ibraz etmekten muaftır" denildi.  

Etiketler israil koronavirüs aşısı aşı şartı
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