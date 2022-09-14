İsrail askerleri, 2 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına almak istediği iki Filistinliyi öldürdü. Öldürülen Filistinlilerin kimliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu Twitter hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde el-Cilme kontrol noktasında silahlı iki Filistinlinin tespit edildiği ve gözaltına alınmak istendiği belirtildi.

Filistinli iki şüphelinin, gözaltına alınmak istendiği sırada askerlere ateş açtıkları kaydedilen açıklamada, şüphelilerin askerler tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Olaya ve öldürülen Filistinlilerin kimliklerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.