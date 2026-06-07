İsrail askerleri 7 aylık bir bebeği katletti!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, akrabalarını ziyarete giden ailenin aracına İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 7 aylık Filistinli bebek hayatını kaybederken, anne ve babası yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde seyir halindeki sivil bir araca düzenlediği saldırıda, henüz 7 aylık olan Filistinli bir bebek yaşamını yitirdi, ailesi ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sam Fahd Ebu Heykel isimli bebeğin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda bebeğin anne ve babasının da orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre; aile, El Halil kentindeki akrabalarını ziyaret etmek üzere yola çıktığı sırada hedef alındı.

İsrail ordusu, cuma günü El Halil bölgesindeki operasyon sırasında askerlerin üzerlerine doğru hızlanan bir araç tespit edildiğini ve bir askerin araca ateş açtığını belirtmişti. Açıklamada, ilk incelemelerde yaralananların olayla ilgisi bulunmayan siviller olduğunun tespit edildiği ve olayın soruşturulduğu ifade edilmişti.

İHA