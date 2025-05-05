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  3. İsrail askerlerinin insanlık dışı saldırılarına yenisi eklendi

İsrail askerleri cinsiyet açıklama partisi için binayı vurdu

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İsrail askerleri, cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi’ndeki bir binayı havaya uçurdu.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde işledikleri suçlara bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi’nde 3 Mayıs’ta kaydedilen görüntülerde, İsrail askerlerinin cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi’ndeki bir binayı havaya uçurduğu görüldü. Patlamanın ardından binadan mavi dumanlar yükseldi. Çıkan dumanın ardından İsrail askerleri kahkaha atarak kutlama yaptı.

Cinsiyet açıklama partisi, yeni doğacak bebeğin cinsiyetinin aile ve arkadaşlarla birlikte kutlama eşliğinde açıklandığı bir etkinlik olarak biliniyor. Pembe duman kız, mavi duman erkek çocuk anlamına geliyor.

İHA

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Etiketler İsrail gazze cinsiyet açıklama partisi
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