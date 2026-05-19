  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail askerleri Sumud Filosu'ndaki teknelere ateş açtı! Saldırı anı kamerada

İsrail askerleri Sumud Filosu'ndaki teknelere ateş açtı! Saldırı anı kamerada

Güncelleme:

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ait iki tekneye ateş açtı. Hedef alınan teknelerde 3 Türk aktivist bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz sularında İsrail askerlerinin hedefi oldu. Filonun Gazze kıyılarına yaklaşık 82 deniz mili mesafede bulunduğu sırada, İsrail güçleri tarafından teknelere ateş açıldı.

Hedef alınan teknelerde 3 Türk aktivist bulunuyor

Saldırının hedefi olan teknelerin isimlerinin "Balad al-Sheik" (Girolama) ve "Bayt Ummar" (Elengi) olduğu öğrenildi. Bayt Ummar teknesinde 1, Balad al-Sheik teknesinde ise 2 olmak üzere toplam 3 Türk aktivist ateş açılan bu teknelerde seyir halinde bulunuyor.

Saldırı anı kamerada

İsrail askerlerinin teknelere ateş ettiği o anlar, güvertedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Yapılan ilk açıklamalarda saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Global Sumud Filosu, şu ana kadar 65 teknenin İsrail güçlerince engellendiğini, 5 teknenin ise Gazze’ye doğru ilerlemeyi sürdürdüğünü açıkladı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Mersin'de seri cinayetler! Sokak sokak dolaşıp katliam yaptı: Ölü ve yaralılar var!
Mersin'de seri cinayetler! Sokak sokak dolaşıp katliam yaptı: Ölü ve yaralılar var!
Bankada parası olanlara bayram müjdesi! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 21 banka belli oldu
Bankada parası olanlara bayram müjdesi! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 21 banka belli oldu
A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu depremi! Güzel başrol oyuncusu projeye veda ediyor!
A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu depremi! Güzel başrol oyuncusu projeye veda ediyor!
Tokat ve Amasra'da onlarca yerleşim alanı için acil tahliye kararı: Yıkıcı bir sel bekleniyor!
Tokat ve Amasra'da onlarca yerleşim alanı için acil tahliye kararı: Yıkıcı bir sel bekleniyor!
İzmirli iş insanının miras davasında karar: ABD'li Jackson kardeşlerin babası olduğu kesinleşti
İzmirli iş insanının miras davasında karar: ABD'li Jackson kardeşlerin babası olduğu kesinleşti
Halef dizisinin yıldızı katıldığı ödül gecesine cesur dekoltesiyle damgasını vurdu
Halef dizisinin yıldızı katıldığı ödül gecesine cesur dekoltesiyle damgasını vurdu
Mersin'de Türkiye'ye dehşeti yaşatan psikopatla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Mersin'de Türkiye'ye dehşeti yaşatan psikopatla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Hava durumu raporu açıklandı! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyor!
Hava durumu raporu açıklandı! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyor!
Etiketler İsrail gazze şeridi küresel Sumud Filosu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakanlık onayladı: Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi geçmiş ürünler market raflarına geliyor! Bakanlık onayladı: Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi geçmiş ürünler market raflarına geliyor! Hava durumu raporu açıklandı! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyor! Hava durumu raporu açıklandı! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyor! Mersin'de Türkiye'ye dehşeti yaşatan psikopatla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Mersin'de Türkiye'ye dehşeti yaşatan psikopatla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Bahçeli'den TFF'ye Süper Lig Çağrısı: ''Ligi tescil etmeyin!'' Bahçeli'den TFF'ye Süper Lig Çağrısı: ''Ligi tescil etmeyin!'' Bu sefer yapan Karadenizli değil, Niğdeli... Gören dönüp dönüp tekrar bakıyor! Bu sefer yapan Karadenizli değil, Niğdeli... Gören dönüp dönüp tekrar bakıyor! İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz'dan AK Parti'ye geçecek iddiaları için sessizliğini bozdu İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz'dan AK Parti'ye geçecek iddiaları için sessizliğini bozdu Halef dizisinin yıldızı katıldığı ödül gecesine cesur dekoltesiyle damgasını vurdu Halef dizisinin yıldızı katıldığı ödül gecesine cesur dekoltesiyle damgasını vurdu Şampiyon Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti... Vedasını Sezen Aksu şarkısıyla yaptı Şampiyon Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti... Vedasını Sezen Aksu şarkısıyla yaptı AK Partili isim Eser Yenenler ve Gezen Oğlak için ''ihmaldir'' dedi! AK Partili isim Eser Yenenler ve Gezen Oğlak için ''ihmaldir'' dedi! Ankara'daki Libya uçağı kazasıyla ilgili olay İddia: ''Şüpheli jet olay günü İsrail'e uçtu'' Ankara'daki Libya uçağı kazasıyla ilgili olay İddia: ''Şüpheli jet olay günü İsrail'e uçtu''
AK Parti Cumhuriyet anıtına çelenk bırakmadı, CHP'nin tepkisi çok sert oldu AK Parti Cumhuriyet anıtına çelenk bırakmadı, CHP'nin tepkisi çok sert oldu Mersin'i kana bulayıp 6 kişiyi öldüren saldırgan kıstırıldığı evde intihar etti! Mersin'i kana bulayıp 6 kişiyi öldüren saldırgan kıstırıldığı evde intihar etti! A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu depremi! Güzel başrol oyuncusu projeye veda ediyor! A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu depremi! Güzel başrol oyuncusu projeye veda ediyor! Bankada parası olanlara bayram müjdesi! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 21 banka belli oldu Bankada parası olanlara bayram müjdesi! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 21 banka belli oldu Tokat ve Amasra'da onlarca yerleşim alanı için acil tahliye kararı: Yıkıcı bir sel bekleniyor! Tokat ve Amasra'da onlarca yerleşim alanı için acil tahliye kararı: Yıkıcı bir sel bekleniyor! Sağlık raporlarında yeni dönemi! İstirahat, ehliyet, evlilik, engellik raporları değişti! Sağlık raporlarında yeni dönemi! İstirahat, ehliyet, evlilik, engellik raporları değişti! İzmirli iş insanının miras davasında karar: ABD'li Jackson kardeşlerin babası olduğu kesinleşti İzmirli iş insanının miras davasında karar: ABD'li Jackson kardeşlerin babası olduğu kesinleşti Fatih Altaylı'dan yasa dışı bahisten tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili çarpıcı iddia! Fatih Altaylı'dan yasa dışı bahisten tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili çarpıcı iddia! İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için iştah kabartan tahminler İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için iştah kabartan tahminler Kuraklıkla yok olmaya yüz tutan Türkiye'nin eşsiz gizli cenneti yağışlarla yeniden hayat buldu! Kuraklıkla yok olmaya yüz tutan Türkiye'nin eşsiz gizli cenneti yağışlarla yeniden hayat buldu!