İsrail askerleri Sumud Filosu'ndaki teknelere ateş açtı! Saldırı anı kamerada
İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ait iki tekneye ateş açtı. Hedef alınan teknelerde 3 Türk aktivist bulunuyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz sularında İsrail askerlerinin hedefi oldu. Filonun Gazze kıyılarına yaklaşık 82 deniz mili mesafede bulunduğu sırada, İsrail güçleri tarafından teknelere ateş açıldı.
Saldırının hedefi olan teknelerin isimlerinin "Balad al-Sheik" (Girolama) ve "Bayt Ummar" (Elengi) olduğu öğrenildi. Bayt Ummar teknesinde 1, Balad al-Sheik teknesinde ise 2 olmak üzere toplam 3 Türk aktivist ateş açılan bu teknelerde seyir halinde bulunuyor.
Saldırı anı kamerada
İsrail askerlerinin teknelere ateş ettiği o anlar, güvertedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Yapılan ilk açıklamalarda saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Global Sumud Filosu, şu ana kadar 65 teknenin İsrail güçlerince engellendiğini, 5 teknenin ise Gazze’ye doğru ilerlemeyi sürdürdüğünü açıkladı.
İHA
