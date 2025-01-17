İsrail ateşkes anlaşması için tarih verdi
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İsrail Başbakanlık Ofisi, rehinelerin serbest bırakılma sürecinin pazar günü başlayacağını duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, rehinelerin serbest bırakılma sürecinin pazar günü başlamasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, “Güvenlik Kabinesi ve Hükümet tarafından onaylanması ve anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde rehinelerin serbest bırakılması, rehinelerin pazar günü serbest bırakılmasının beklendiği plan çerçevesine göre uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.
HAMAS: ENGELLER ORTADAN KALKTI
Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle ortaya çıkan engellerin, ara bulucuların çabalarıyla ortadan kalktığı bildirildi.
DHA
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