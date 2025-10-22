  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de ölüm saçtı

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de ölüm saçtı

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de ölüm saçtı
Güncelleme:

Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 88'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 88'e, yaralı sayısının 315'e ulaştığı kaydedildi. Ayrıca son 24 saatte enkaz altından 4 kişinin cenazesinin çıkarıldığı aktarıldı. Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 68 bin 234'e, yaralı sayısı ise 170 bin 373'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in 30 Filistinlinin daha cenazesini teslim ettiği, teslim edilen cenaze sayısının 195'e ulaştığı ifade edildi.

İHA

text-ad
Etiketler İsrail gazze ateşkes
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kaymakamlık sosyal medyadan isyan etti: ''Ceza kesmekten yorulduk'' Kaymakamlık sosyal medyadan isyan etti: ''Ceza kesmekten yorulduk'' Binlerce öğrencinin boşta kaldığı 2025 YKS'de büyük skandal: ''Tercihler sistemde değiştirilmiş!'' Binlerce öğrencinin boşta kaldığı 2025 YKS'de büyük skandal: ''Tercihler sistemde değiştirilmiş!'' Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı Yapay zeka Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için skor verdi! Yapay zeka Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için skor verdi! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Şiddetli yağışlar tüm Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Şiddetli yağışlar tüm Türkiye'yi vuracak! İstanbul'da servis otobüsünün şoför koltuğunda oturanı görenler ''yok artık'' dedi! İstanbul'da servis otobüsünün şoför koltuğunda oturanı görenler ''yok artık'' dedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor'' Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor'' Kış havası sürüyor: Sağanak yağışlara devam... Pastırma yazı için tarih belli oldu! Kış havası sürüyor: Sağanak yağışlara devam... Pastırma yazı için tarih belli oldu! Fatih Erbakan'dan AK Parti hakkında gündemi sarsacak CHP planı iddiası Fatih Erbakan'dan AK Parti hakkında gündemi sarsacak CHP planı iddiası
Genç kızın cesedi kuyuda bulunmuştu: Cinayet şüphelisi, aramızda dolaşan bir katil çıktı! Genç kızın cesedi kuyuda bulunmuştu: Cinayet şüphelisi, aramızda dolaşan bir katil çıktı! Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değeri açıklandı Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değeri açıklandı Korku evinde gerçekten dehşeti yaşadı! Genç kadınının başına gelmeyen kalmadı Korku evinde gerçekten dehşeti yaşadı! Genç kadınının başına gelmeyen kalmadı Tam 25 kilo birden veren, 43 yaşında olduğuna 43 şahit gereken oyuncunun lise pozları olay oldu Tam 25 kilo birden veren, 43 yaşında olduğuna 43 şahit gereken oyuncunun lise pozları olay oldu Cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okuyan ekranların kusursuz güzelinden olay açıklama Cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okuyan ekranların kusursuz güzelinden olay açıklama Özgür Özel'den AK Parti'yi ayağa kaldıracak sözler Özgür Özel'den AK Parti'yi ayağa kaldıracak sözler Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile geri dönüyor; bölüm başı ücreti olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile geri dönüyor; bölüm başı ücreti olay oldu! AK Partili Şamil Tayyar'dan olay olacak ''Sırada sürpriz isimler var'' çıkışı! AK Partili Şamil Tayyar'dan olay olacak ''Sırada sürpriz isimler var'' çıkışı! Evlenip anne olduktan sonraki imaj değişimiyle olay olan ünlü isim de şehre veda etti Evlenip anne olduktan sonraki imaj değişimiyle olay olan ünlü isim de şehre veda etti Katil zanlısı komandolarla çatıştı; teslim olmadı, yaşamını yitirdi! Katil zanlısı komandolarla çatıştı; teslim olmadı, yaşamını yitirdi!