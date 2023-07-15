İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hastaneye kaldırıldı. Netanyahu'nun durumunun iyi olduğunu, muayene altında olduğu bilgisi verildi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
İsrail'in Ynet haber sitesinin Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberinin ardından açıklama yapan İsrail Başbakanlık Ofisi, haberlerin doğruluğunu teyit etti.
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