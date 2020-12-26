İsrail bu sefer de çocuk hastanesini vurdu!

İsrail hava kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı ile Deyr Belah bölgesine saldırılar düzenledi.

ÇOCUK HASTANESİ VURDULAR

Bölgedeki tanıkların verdiği bilgiye göre, kentin doğu kesimindeki Tuffah semtine düzenlenen saldırıda sivillere ait yerleşim yerleri, Muhammed Durra Çocuk Hastanesi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde hasar oluştu.

İSRAİL YALANLADI

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Hamas Hareketi'ne ait roket üretimi yapılan bir yer, bir tünel ve askeri bir bölgenin vurulduğunu iddia etti.



