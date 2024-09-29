İsrail bu sefer de Yemen'i vurdu

İsrail, Yemen’deki Hudeyde Limanı’na hava saldırısı düzenlendi. Yapılan açıklamada, Husilerin hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusu, en son 20 Temmuz’da Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde Limanı’nı hedef almış, limanda yük boşaltmak için kullanılan dört vinci vurmuştu. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 83 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Yemen’deki Hudeyde Limanı'nı aldı. Hudeyde Limanı’na düzenlenen hava saldırısında elektrik santralinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırının Husilerin İsrail'e yönelik son füze saldırılarına yanıt olduğu kaydedildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Husilere ait askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.

IDF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Hava Kuvvetleri, Yemen'de Husi terör rejiminin İsrail'e yönelik son saldırılarına yanıt olarak, Husilere ait askeri hedefleri vurdu. Hedefler arasında Husilerin bölgeye İran silahlarını, askeri malzemeleri ve petrolü aktarmak için kullandığı enerji santralleri ve bir liman da yer alıyor.

Husiler, son bir yıldır İran'ın yönetimi ve finansmanı altında, Irak milisleriyle işbirliği içerisinde, İsrail Devleti'ne saldırmak, bölgesel istikrarı baltalamak ve küresel seyrüsefer özgürlüğünü aksatmak amacıyla faaliyet gösteriyor. IDF, İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik her türlü tehdide karşı, yakın veya uzak, her mesafede faaliyet göstermeye kararlıdır."

İRAN’DAN KINAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı'nın sivil altyapısını hedef aldığı saldırıyı "Siyonist rejimin insanlık karşıtı yapısının bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

Saldırıyı kınayan Kenani, İsrail'in ABD'nin desteğiyle suç işlemeye devam ettiğini belirterek, "Washington, Tel Aviv'i yöneten suç şebekesinin işlediği suçların ortağıdır" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'in sivil altyapılara yönelik saldırılarına karşı çıkma sorumluluğu bulunduğunu hatırlatan Kenani, "İsrail'in bölgedeki savaş çığırtkanlığının uluslararası barış ve güvenlik açısından sonuçlarından başta ABD olmak üzere Tel Aviv'i destekleyenlerin doğrudan sorumlu olduğu" değerlendirmesinde bulundu.