İsrail durmuyor: ''Savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak''
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ''Hizbullah'a karşı savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak'' dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in kuzey sınırındaki belediye başkanlarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Gallant, Lübnan’a yönelik kara harekatı sinyali vererek, “Hizbullah'a karşı savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak” dedi.
Gallant, “Bu, güvenlik durumunun değişmesinde önemli bir etken olacak ve bölge sakinlerinin evlerine dönmesi gibi önemli bir görevi tamamlamamıza imkan tanıyacak. Bunu yapacağız. Bir ay önce burada odak noktasını kuzeye kaydıracağımızı söylediğim gibi, şimdi de bunu söylüyorum: Durumu değiştireceğiz ve sakinleri evlerine geri döndüreceğiz” dedi.
İHA
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