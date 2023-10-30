  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail, esir askeri kurtardığını açıkladı

İsrail, esir askeri kurtardığını açıkladı

İsrail, esir askeri kurtardığını açıkladı
Güncelleme:

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın esir tuttuğu kadın bir askeri, kara operasyonuyla kurtardığını açıkladı.

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı er rütbesindeki Ori Megidish'in kurtarıldığı belirtildi.

Sağlık kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu kaydedilen askerin, ailesiyle buluştuğu fotoğrafı yayınladı.

Hamas'tan veya İzzeddin el-Kassam Tugaylarından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze'de esir alındığı tespit edilen 239 kişinin ailesini bilgilendirdiğini duyurmuştu.

AA

Etiketler israil filistin hamas kadın asker
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tebrik töreninde Erdoğan'ın zor anları
Türk donanmasının gövde gösterisi Yunan'ı ürküttü!
Dolar, Euro ve altın haftaya yükselişle başladı
Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran
Atanamayıp, iş bulamayınca ''diplomalı hıyarcı'' oldu
Yükselişe geçen altın fiyatları için uzman isimden ''kazanma ayı değil'' uyarısı
Kiraya yüzde 25'in üzerinde zam için emsal karar
Gelini gören şaşırdı... Burası düğün salonu değil noter...
Hamas'ın kaçırdığı Shani Louk hayatını kaybetti
Türkiye'nin yeşil cenneti cehenneme döndü...