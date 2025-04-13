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İsrail Filistin'de hastaneyi vurdu

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Ortadoğuyu kana bulayan İsrail ordusu bu sefer de Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrasında hastane hizmet dışı kaldı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığını duyurdu. İsrail'in hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binasının 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldığı belirtildi.

Hastane hizmet dışı kaldı

İsrail’in bugün Gazze şehrindeki Baptist Hastanesi’ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlediği saldırının etkileri sürüyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çalışır durumdaki son hastane olan hastane, saldırının ardından hizmet dışı kaldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, hasta ve sağlık personelinin tahliye edilmek zorunda kaldığını belirtti. Açıklamada ayrıca, "Uluslararası kurumları ve ilgili yetkilileri, sağlık sektörünü uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde korumaya çağırıyoruz" denildi.

Saldırının ardından görüntülenen hastanedeki yıkım, bombardımanın şiddetini gözler önüne serdi.

"Füzelerin yol açtığı yıkım çok büyük"

Hastanede tedavi gören ve saldırı anına tanıklık eden 33 yaşındaki Muhammed Ebu Nasır, "Savaşın başında ayağımdan yaralandım ve cerrahi bölümde tedavi görüyordum. O gece hastalar için felaketti. Kabul, acil servis ve laboratuvar bölümleri bombalandı. Hastalar, hastane içinde her an öldürülebileceklerini hissettiler. Gördüğünüz gibi, füzelerin yol açtığı yıkım çok büyük. Kurtulmayı beklemiyorduk" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne çağrıda bulunan Ebu Nasır, hastaların tedavi için Gazze Şeridi dışına nakledilmesi konusunda gerekenin yapılmasını istedi. Ebu Nasır, "Bu hastane, Şifa Hastanesi’nin hizmet dışı kalmasından sonra hasta ve yaralıları kabul eden tek hastaneydi. Ancak bu geceki saldırıdan sonra artık hizmet veremiyor ve yaralıların tedavi edilebileceği bir yer kalmadı" diye konuştu.

DHA / İHA

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Etiketler gazze Filistin İsrail hava saldırısı hastane El-Ehli Baptist Hastanesi
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