  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail Filistin'de tarım arazilerini ateşe verdi

İsrail Filistin'de tarım arazilerini ateşe verdi

İsrail Filistin'de tarım arazilerini ateşe verdi
Güncelleme:

Filistin'de sivil, kadın, yaşlı, çocuk demeden ölüm saçan İsrail bu sefer de Batı Şeria'daki tarım arazilerini ateşe verdi.

Filistinli aktivist Beşar el-Karyuti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Libban eş-Şarkiyye beldesinde Filistinlilere ait tarım arazilerini yaktığını söyledi.

Karyuti, ayrıca bir grup yasa dışı Yahudi yerleşimcinin belde sakinlerine de saldırdığını dile getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarım arazilerini tahrip ettiğini vurgulayan Karyuti, "Yerleşimciler, onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdi. Yangında, çok sayıda zeytin ağacı ve tarım ürünü yok oldu." diye konuştu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre ise İsrail askerleri sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı şehir ve kasabalara baskın düzenledi. Olaylarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınırken, İsrail askerleri Filistinlilere ait mülklere de zarar verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.

AA

Etiketler Filistin İsrail savaş tarım arazileri tarım arazileri ateşe verildi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yok böyle bir hırsızlık: Arkadaşının anahtarını kopyalayıp, evini soydu Yok böyle bir hırsızlık: Arkadaşının anahtarını kopyalayıp, evini soydu Adana Demirspor'a vize engeli: Hazırlık kampı iptal oldu Adana Demirspor'a vize engeli: Hazırlık kampı iptal oldu Türkiye'de son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'de son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor Dünyanın en yaşlı ve en minik memelisi Türkiye'de bulundu Dünyanın en yaşlı ve en minik memelisi Türkiye'de bulundu Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülke belli oldu Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülke belli oldu Ev sahiplerinin istekleri say say bitmiyor: Findeks raporu bile istiyorlar Ev sahiplerinin istekleri say say bitmiyor: Findeks raporu bile istiyorlar Bu otomobillerde ÖTV %80'den %30'a düşecek Bu otomobillerde ÖTV %80'den %30'a düşecek Yüzlerce ağaç kesildi, köylüler hıçkıra hıçkıra ağladı Yüzlerce ağaç kesildi, köylüler hıçkıra hıçkıra ağladı Bu ekonomi yorumu olay olur: Memurların maaşları dondurulabilir Bu ekonomi yorumu olay olur: Memurların maaşları dondurulabilir
Türkiye'nin çürümeye terk edilen milyonluk araçları görüntülendi Türkiye'nin çürümeye terk edilen milyonluk araçları görüntülendi ''Çalışanlar ve emekliler TÜİK'e dava açıp, maaş zammı alabilir'' ''Çalışanlar ve emekliler TÜİK'e dava açıp, maaş zammı alabilir''