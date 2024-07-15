İsrail Filistin'de tarım arazilerini ateşe verdi

Filistin'de sivil, kadın, yaşlı, çocuk demeden ölüm saçan İsrail bu sefer de Batı Şeria'daki tarım arazilerini ateşe verdi.

Filistinli aktivist Beşar el-Karyuti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Libban eş-Şarkiyye beldesinde Filistinlilere ait tarım arazilerini yaktığını söyledi.

Karyuti, ayrıca bir grup yasa dışı Yahudi yerleşimcinin belde sakinlerine de saldırdığını dile getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarım arazilerini tahrip ettiğini vurgulayan Karyuti, "Yerleşimciler, onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdi. Yangında, çok sayıda zeytin ağacı ve tarım ürünü yok oldu." diye konuştu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre ise İsrail askerleri sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı şehir ve kasabalara baskın düzenledi. Olaylarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınırken, İsrail askerleri Filistinlilere ait mülklere de zarar verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.

AA