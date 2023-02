İsrail, Gazze Şeridi'ni yine vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediğini doğruladı.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde Gazze'den İsrail'e roket fırlatılmasına yanıt olarak İsrail ordusu savaş uçakları, ham kimyasal madde üretimi yapılan bir tesis ile Hamas terör örgütüne ait bir silah üretim tesisini vurdu" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze kaynaklı tüm terör faaliyetlerinden Hamas'ı sorumlu tutuyor ve Hamas, İsrail'e yönelik güvenlik ihlallerinin sonuçlarına katlanacak" denildi.

In response to the rocket launch from Gaza into Israel earlier today, IDF fighter jets struck a production site for raw chemical material production, along with a weapon manufacturing site belonging to the Hamas Terrorist Organization. 1/2 pic.twitter.com/dAYxB8UlkH