İsrail Gazze'de bir okula saldırı düzenledi
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İsrail, Gazee'deki ez-Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilerin sığındığı El-Falah Okulu'na saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çok sayıda çocuğun olduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Gazze kentine bağlı ez-Zeytun Mahallesi'ndeki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Falah Okulu'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.
Filistinli arama kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması başlattı.
AA
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