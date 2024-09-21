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İsrail Gazze'de bir okula saldırı düzenledi

İsrail Gazze'de bir okula saldırı düzenledi
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İsrail, Gazee'deki ez-Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilerin sığındığı El-Falah Okulu'na saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çok sayıda çocuğun olduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentine bağlı ez-Zeytun Mahallesi'ndeki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Falah Okulu'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

İsrail Gazze'de bir okula saldırı düzenledi - Resim : 1

Filistinli arama kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması başlattı.

AA

Etiketler Filistin İsrail israil saldırı İsrail okul saldırısı Filistin okula saldırı
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