İsrail Gazze'de bir okula saldırı düzenledi

İsrail, Gazee'deki ez-Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilerin sığındığı El-Falah Okulu'na saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çok sayıda çocuğun olduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentine bağlı ez-Zeytun Mahallesi'ndeki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Falah Okulu'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Filistinli arama kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması başlattı.

AA