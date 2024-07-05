İsrail, Gazze'de odun toplayan gruba saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, kampın kuzeyindeki Gazze Vadisi'nde odun toplayan bir gruba topçu saldırısı düzenledi.

İSRAİL, GAZZE'NİN BİRÇOK NOKTASINDA KATLİAM SALDIRISI YAPTI

İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında iki kadın şehit olurken yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU VE YARALANDI

Güneydeki Han Yunus kentinin Beni Suheyla ve Muin bölgelerinde düzenlenen saldırılarda da çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı, yaralılar Nasır Hastanesine nakledildi.

Refah kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu insani yardım çalışmalarına katılan bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye ve Zeytun mahalellerinde çeşitli noktaları bombaladı. Hedef alınan bölgelerdeki bazı evler yıkıldı.