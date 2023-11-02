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İsrail Gazze’deki hastanenin çevresini bombaladı

İsrail Gazze’deki hastanenin çevresini bombaladı
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İsrail’in Gazze‘deki Kudüs Hastanesi çevresini 2 saatten fazla yoğun bombardıman altına aldığı öğrenildi.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Heva bölgesini hedef aldığı belirtildi.

İsrail saldırıları nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktarılan açıklamada, patlama sesleri dolayısıyla hastane personeli ve bölgedeki yerinden edilen 14 binden fazla kişinin korku ve endişe yaşadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, daha önce tahliye edilmesini istediği Kudüs Hastanesi çevresine yoğun saldırılar düzenlemiş, hastanede ciddi hasar oluşmuştu.

Etiketler israil filistin gazze hastane yakını
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