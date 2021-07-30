İsrail gemisi Umman açıklarında saldırıya uğradı

İngiltere, İsrail'e ait bir ticareti geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığını açıkladı.

İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO), İsrail’e ait bir ticari geminin Umman açıklarında gece geç saatlerde saldırıya uğradığını açıkladı. Londra'ya göre saldırı, gece saatlerinde Umman'ın Mesire Adasının kuzeydoğusunda gerçekleşti.

İlk etapta saldırıyı kimin düzenlediğine dair açıklama ya da spekülasyon yapılmadı, Basra Körfezi'nde petrol ticaretini kontrol eden stratejik konumdaki Umman'dan yetkililer de yorumda bulunmadı.

İsrail ile İran arasında karşılıklı olarak ticaret gemilerine yönelik sabotajlar sürüyor.

Sputnik