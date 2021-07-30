  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail gemisi Umman açıklarında saldırıya uğradı

İsrail gemisi Umman açıklarında saldırıya uğradı

İsrail gemisi Umman açıklarında saldırıya uğradı

İngiltere, İsrail'e ait bir ticareti geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığını açıkladı.

İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO), İsrail’e ait bir ticari geminin Umman açıklarında gece geç saatlerde saldırıya uğradığını açıkladı. Londra'ya göre saldırı, gece saatlerinde Umman'ın Mesire Adasının kuzeydoğusunda gerçekleşti.

İlk etapta saldırıyı kimin düzenlediğine dair açıklama ya da spekülasyon yapılmadı, Basra Körfezi'nde petrol ticaretini kontrol eden stratejik konumdaki Umman'dan yetkililer de yorumda bulunmadı.

 İsrail ile İran arasında karşılıklı olarak ticaret gemilerine yönelik sabotajlar sürüyor.

Sputnik

Etiketler israil ingiltere umman birleşik krallık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gel de kasıt arama! Öyle bir yer yandı ki...
İşte il il ormana giriş yasağı getirilen iller
Yangın bölgesinde bakan yuhalandı: ''Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane uçağı mı var''
MTV son ödeme tarihi yaklaşıyor! Kim, ne kadar MTV ödeyecek?
Dünya basını Türkiye'deki yangınları bu fotoğraflarla gördü
Marmaris'teki orman yangınının nedeni belli oldu
Cübbeli Ahmet orman yangınlarına çözümü buldu: ''Tekbir getirin''
Dolar, Euro ve altında dikkat hareket: Sert düştüler!
Köyüne dönüp kendi işini kurdu: ''Şimdiden sipariş geliyor''
Uğur Dündar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım