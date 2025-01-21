İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den istifa kararı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 6 Mart itibarıyla görevden ayrılmak istediğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 6 Mart itibarıyla geçerli olacak şekilde istifa etmek istediğini İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a ilettiği bildirildi. Halevi'nin, IDF’nin 7 Ekim'deki 'başarısızlığının sorumluluğunu' kabul ederek görevinden ayrılmak istediği belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, IDF'nin halihazırda önemli başarılar kaydettiğini ve rehineleri serbest bırakmak üzere varılan anlaşmayı uygulama sürecinde olduğunu vurguladı. Halevi, 6 Mart tarihine kadar 7 Ekim'e ilişkin soruşturmaların sonuçlandırılacağını ve IDF'yi 'gelecekteki sınamalara' hazırlayacağını söyleyerek, “IDF komutanlığını yüksek kaliteli ve kapsamlı bir şekilde halefime bırakacağım” ifadelerini kullandı.

DHA