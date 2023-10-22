İsrail: Hamas'ın askeri liderlerinden biri öldürüldü

İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas'ın topçu birliklerinden sorumlu olduğu belirtilen Muhammed Katamaş’ın hava saldırısı sonucu öldüğünü duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Hamas terör örgütünün topçu birliği yönetiminden sorumlu Muhammed Katamaş'ı öldürdü. Katamaş, konumu itibariyle Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar sırasında örgütün İsrail'e karşı saldırı planlarında ve uygulanmasında önemli bir rol oynuyordu” denildi.

DHA