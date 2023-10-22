  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail: Hamas'ın askeri liderlerinden biri öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri liderlerinden biri öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri liderlerinden biri öldürüldü
Güncelleme:

İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas'ın topçu birliklerinden sorumlu olduğu belirtilen Muhammed Katamaş’ın hava saldırısı sonucu öldüğünü duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Hamas terör örgütünün topçu birliği yönetiminden sorumlu Muhammed Katamaş'ı öldürdü. Katamaş, konumu itibariyle Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar sırasında örgütün İsrail'e karşı saldırı planlarında ve uygulanmasında önemli bir rol oynuyordu” denildi. 

DHA

Etiketler israil hamas askeri lider topçu birliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir bu eksikti: Türkiye'de uyuz vakaları patladı!
Yargıtay'dan evi terk eden eşe soğuk duş!
Meteoroloji tarih verdi: Yeni haftada yağışlar geri dönüyor
Bahçeli 24 saat süre vermişti... MHP'den dikkat çeken açıklama
İsrail'de Habertürk ekibine çirkin saldırı
Fotoğraf çekimi yaptıran gelin ve damada korkutan sürpriz
Filistin'de kan, acı ve gözyaşı: Can kaybı artıyor!
Lastik deposu alev alev yandı! Zarar çok büyük...
Mahkemeden yıkım yetkisi kararı: İBB haklı bulundu
Türkiye'de satılan elektrikli arabalar ve fiyatları (Ekim 2023)