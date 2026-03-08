İsrail hem Kudüs'ü hem Tahran'ı vurdu!

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları’nın Lübnan’daki üst düzey komutanlarına yönelik Beyrut'ta nokta operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak Tahran’daki askeri yakıt depolarını da vuran İsrail, İran rejiminin askeri altyapısına ağır darbe indirildiğini duyurdu.

İsrail ve İran arasındaki gerilim, doğrudan askeri müdahalelerle yeni bir evreye taşındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) yurt dışı operasyon birimi olan Kudüs Gücü’nün Lübnan yapılanmasına ve bizzat Tahran’daki askeri tesislere yönelik kapsamlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Beyrut

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilen hava saldırısında, Kudüs Gücü’nün bölgedeki en üst düzey isimleri hedef alındı. IDF açıklamasında, operasyonun "hassas güdümlü mühimmatlar" ve "sürekli havadan gözetleme" ile sivil kayıpları önleyecek şekilde icra edildiği vurgulandı. Kudüs Gücü'nün, İran rejimi ile Hizbullah arasındaki lojistik ve askeri köprü olduğu belirtilerek, bu yapının zayıflatılmasının stratejik önemine dikkat çekildi.

Tahran

Askeri Yakıt Depoları İmha Edildi Saldırıların ikinci dalgası ise doğrudan İran’ın kalbi Tahran’a yönelik oldu. Devrim Muhafızları’na bağlı askeri kuruluşlara yakıt sağlayan tesislerin vurulduğunu açıklayan İsrail ordusu, bu hamle ile İran’ın askeri altyapısına verilen zararın "önemli ölçüde derinleştirildiğini" ifade etti.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında İran ile bağlantılı "terör unsurlarının" konuşlanmasına asla izin verilmeyeceğini yineledi. Tahran’daki lojistik merkezlerin vurulması, İsrail'in operasyon menzilini ve İran içerisindeki hedef seçme kabiliyetini göstermesi açısından bölge analistleri tarafından "kritik bir eşik" olarak değerlendiriliyor.

