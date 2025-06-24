İsrail-İran ateşkesi sonrası yine eller tetiğe gitti! Trump'ın sözleri olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından iki ülkenin de ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. İsrail''e ''Pilotlarınızı derhal eve getirin'' diye seslenen Trump, özellikle İsrail'den memnun olmadığını ifade etti.

İsrail ordusu, ateşkes sağlanması sonrası İran'dan ülkenin kuzeyine yönelik füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin 'tehdidi engellemek için faaliyette olduğu' belirtilerek, halktan sığınaklara gitmeleri ve ikinci bir duyuruya kadar da orada kalmaları talimatı verildi.

"İRAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu.

İRAN YALANLADI

İsrail ordusunun, İran’dan İsrail’e yönelik füze saldırısı gerçekleştiği yönündeki açıklamalarının ardından İran’dan yalanlama geldi. Söz konusu iddia üzerine İran Devlet Televizyonu, İsrail basını ve bazı Batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ateşkesin Siyonist rejime kabul ettirilmesinin ardından İran’dan işgal altındaki topraklara herhangi bir füze saldırısı gerçekleşmemiştir" ifadelerine yer verdi.

TRUMP: İSRAİL DE İRAN DA ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail. O bombaları atmayın. Eğer yaparsanız, bu, büyük bir ihlal olur. Pilotlarınızı derhal eve getirin" ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesi'ne hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere değerlendirmede bulunan Trump, saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi. İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirten Trump, iki ülkeden de ama 'özellikle İsrail'den memnun olmadığını' ifade etti.

Trump açıklamasında, İran'ın nükleer kapasitesinin bittiğini ve nükleer programını asla yeniden inşa etmeyeceğini de söyledi.