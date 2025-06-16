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İsrail İran'da havaalanını vurdu

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İsrail, İran'ın doğusunda bulunan Meşhed Havaalanı'na saldırı düzenledi.

İsrail, İran'ın doğusunda bulunan Meşhed Havaalanı'na saldırı düzenledi. İsrail ordusu, saldırıda İran'a ait yakıt ikmal uçağının vurulduğu aktararak, söz konusunun saldırının yaklaşık 2 bin 300 kilometre mesafeyle gerçekleştirilen en uzak saldırı olduğunu açıkladı. İsrail ordusu, "Hava Kuvvetleri İran genelinde hava üstünlüğü sağlamak için çalışıyor" dedi.

Saldırı sonrası Meşhed Havaalanı'ndan siyah dumanlar yükseldi.

İHA

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Etiketler Meşhed Meşhed havalimanı İran İsrail havalimanı saldırı
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