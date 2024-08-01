İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü
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İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yaparak, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in 'bertaraf edildiğini' duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullandı: "Şimdi teyit edebiliyoruz: Muhammed Deif bertaraf edildi."
Reuters haber ajansının aktardığına göre, IDF, açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini vurduktan sonra, Deif'in saldırıda 'bertaraf edildiğinin teyit edilebildiğini' bildirdi.
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