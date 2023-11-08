İsrail katliama doymuyor: Gazze'de korkunç bilanço!

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 569'a yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail’in saldırıları sonucunda 10 bin 569 sivil hayatını kaybetti, 26 bin 475 sivil ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 4 bin 324’ünün çocuk, 2 bin 823’ünün kadın, 649’unun yaşlı ve 193’ünün ise sağlık personeli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, bugün itibarıyla 2 bin 550 kayıp raporu aldıklarını, 1350 çocuğun ise hala enkaz altında olduğunu belirtti.

DHA