İsrail kendi askerlerin vurdu: Ölü ve yaralılar var

Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail, bu sabah bir teknik hata sonucu kendi askerlerini vurdu.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında teknik hata nedeniyle kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurduğu bildirildi. 1'İ ÖLDÜ, 3 AĞIR 6'SI YARALANDI İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırısında, teknik hata nedeniyle bir bombanın İsrail askerlerinin bulunduğu binaya isabet ettiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı kaydedildi.