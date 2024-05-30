İsrail ordusu, hava savunma sisteminin kendi ordusuna ait İHA’yı vurduğunu açıkladı.

İsrail, kendi İHA’sını vurdu. İsrail ordusu, İsrail hava savunma sistemi tarafından Shlomi kasabası üzerinde İsrail’e ait İHA’nın yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.