İsrail-Lübnan hattında tansiyon tavan yaptı

İsrail'in Lübnan'da iletişim cihazlarına düzenlediği saldırının yankıları sürerken, Mavi Hat olarak bilinen sınır bölgesinde gerilim hat safhada. Lübnan'a bomba yağdıran İsrail, sınıra yığınak yapmaya devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların yankısı sürüyor.

Patlamaların ardından İsrail ordusu ile Hizbullah, Mavi Hat olarak bilinen sınır bölgesinde karşılıklı saldırılara başladı.

Sınırda tansiyon bugün de son derece yüksek.

EN YOĞUN BOMBARDIMANLARDAN BİRİ

İsrail ordusu, dün akşam Lübnan'da Hizbullah'a yönelik bir hava saldırısı düzenledi.

Örgüte ait füze bataryaları ve altyapılar hedef alınırken, saldırının 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlar arasında olduğu belirtildi.

İsrail, 50'den fazla hava saldırısıyla 30 füze platformu ile 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.

Saldırılarda, 100 noktada İsrail'e fırlatmaya hazır bin roket başlığının vurularak imha edildiği aktarıldı.

GOLAN VE YUKARI CELİLE'DE HAREKETLİLİK

İsrail ordusu, dün sınırda iki askerinin öldüğü Hizbullah saldırılarının ardından İsrail kontrolündeki Golan Tepelerinde ise yeni bir topçu mevzisi kurdu.

Ordu, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde de yeni güvenlik talimatları açıkladı.

Açıklamada, bölge sakinlerinden, yerleşim yerlerindeki hareketliliği azaltmaları ve toplu halde bulunmaktan kaçınmaları, yerleşim yerlerinin kapılarını kontrol altında tutmaları ve korunan bölgelerin yakınında kalmaları istendi.

Ancak bu önlemler daha sonra kaldırıldı.

GALLAN'TTAN MESAJLAR

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, cihaz patlamaları sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in savaşta yeni bir aşamaya geçtiğini ve odağının kuzeye kaydığını duyurmuştu.

Gallant, Hizbullah'ın “giderek artan bir bedel ödeyeceğini” belirtti.

NASRALLAH CANLI YAYINDA KONUŞTU

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise “ağır darbe” olarak nitelendirdiği bombalı saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada misilleme sözü verdi.

Nasrallah canlı yayın konuşmasında, İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştığını ve cihaz saldırılarının bir "savaş ilanı" olduğunu söyledi.

LÜBNAN'DA PATLAMALAR

Öte yandan cihaz patlamalarında hayatını kaybedenler için Lübnan'da cenaze törenleri düzenlendi.

Saldırılarda ikisi çocuk 37 kişi hayatını kaybetmiş, en az 3 bin 700 kişi yaralanmıştı.