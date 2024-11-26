İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı

İsrail güvenlik kabinesi toplantısında, Lübnan'la ateşkesi planı onaylandı.

İsrail güvenlik kabinesi, Başbakan Benyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de toplandı. Görüşmede, kabine üyeleri Lübnan'da ateşkese sağlanması için ABD'nin önerdiği tasarıyı oylandı. Toplantıda ateşkes anlaşması kabul edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde saldırıları sürdüreceklerini dile getirdi. "İran tehdidine" odaklanacaklarını söyleyen Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını bu akşam tüm kabineye sunacağını açıkladı.

Netanyahu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de El Kassam Tugayları'nı dağıttık, Yahya Sinvar, Muhammed Deif ve örgütün üst düzey liderlerini ortadan kaldırdık ve 154 rehineyi geri getirdik. Tüm esirleri geri döndürmeye, ailelerinin dayanılmaz acılarına son vermeye ve Hamas'ın yıkımını tamamlamaya kararlıyız."