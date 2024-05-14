İsrail Lübnan'a saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çiğneyip atılmayacak kadar değerli: Fiyatı çeyrek altını geçti

Erdoğan'dan partisine sert mesajlar: ''Biz buna göz yummayız''

Soğuklara veda, yağışlara devam... Meteoroloji bu illerimizi uyardı

Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'yi endişelendiren yeraltı sesleri için ilk açıklama

1,5 Milyon TL altındaki en ucuz 0 km otomobiller belli oldu