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İsrail Lübnan'a saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Lübnan'a saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde bulunan Kafr Kila kasabasına hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyini hedef aldı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kafr Kila kasabasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırı sonrası bölgede bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ait araçları devriye gezdi.

Etiketler lübnan saldırı israli
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