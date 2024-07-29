  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail, Lübnan'ı bombaladı, tüm uçuşlar iptal

İsrail, Lübnan'ı bombaladı, tüm uçuşlar iptal

İsrail, Lübnan'ı bombaladı, tüm uçuşlar iptal
Güncelleme:

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın Hizbullah'ın kontrolündeki noktalara da saldırılar düzenledi. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçak seferleri askıya alındı.

İsrail resmi televizyonu KAN'a göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurdu. Haberde, hava saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan tarafından da saldırılar hakkında açıklama yapılmadı.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuş bilgi ekranında 28 Temmuz akşamından başlayıp şu ana kadar devam eden tüm uçuşların askıya alındığı görüldü.

Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre, Beyrut'tan dünyanın çeşitli noktalarına giden ve gelen tüm uçuşlar için "iptal" ya da " ertelendi" yazıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle söz konusu uçuş iptal ve ertelemelerinin sabaha dek süreceği belirtiliyor. Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, dün Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerini 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

 

AA

Etiketler İsrail lübnan saldırı hava saldırısı savaş uçakları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Filede skandal: ''Türkler Tijana Boskovic'i çalmak istedi'' Filede skandal: ''Türkler Tijana Boskovic'i çalmak istedi'' Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan TÜİK için olay sözler: ''Aptal mı zannediyorsun beni ya?'' Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan TÜİK için olay sözler: ''Aptal mı zannediyorsun beni ya?'' 93 yaşındaki Rahmi Koç dans şovu ile gençlere taş çıkardı 93 yaşındaki Rahmi Koç dans şovu ile gençlere taş çıkardı Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var Açık ve yoksulluk sınırı açıklandı Açık ve yoksulluk sınırı açıklandı Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım Mourinho'nun listesindeydi, Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor Mourinho'nun listesindeydi, Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor AK Parti ve MHP ''vergi ödemeyen şirketler araştırılmasın'' dedi AK Parti ve MHP ''vergi ödemeyen şirketler araştırılmasın'' dedi Hollanda Türkleri dil ve kültür sınavına sokacak Hollanda Türkleri dil ve kültür sınavına sokacak Bakan Kurum'dan emekli kadına harçlık verdi Bakan Kurum'dan emekli kadına harçlık verdi
Erdoğan'dan İsrail'e operasyon mesajı: ''Libya'ya, Karabağ'a nasıl girdiysek buraya da gireriz'' Erdoğan'dan İsrail'e operasyon mesajı: ''Libya'ya, Karabağ'a nasıl girdiysek buraya da gireriz'' Türk olimpiyat takımının ''pijamaya'' benzeyen kıyafetleri için yeni lkarar Türk olimpiyat takımının ''pijamaya'' benzeyen kıyafetleri için yeni lkarar Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Burcu Özberk beyaz bikinisiyle İtalya sahillerini ateşe verdi Burcu Özberk beyaz bikinisiyle İtalya sahillerini ateşe verdi Bakan Şimşek yeni vergi alma planını açıkladı Bakan Şimşek yeni vergi alma planını açıkladı 20 kilo veren Berguzar Korel beyaz mayosuyla adeta şov yaptı 20 kilo veren Berguzar Korel beyaz mayosuyla adeta şov yaptı Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı Erbakan, Erdoğan'ı çok kızdıracak: ''Bizim oylarımızla Cumhurbaşkanı oldu'' Erbakan, Erdoğan'ı çok kızdıracak: ''Bizim oylarımızla Cumhurbaşkanı oldu'' Steve Jobs'un ölmeden önce gönderdiği son e-postası ortaya çıktı Steve Jobs'un ölmeden önce gönderdiği son e-postası ortaya çıktı