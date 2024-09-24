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İsrail, Lübnan'ı kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var

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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 558'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sabah saatlerinden bu yana sürerken, can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad yaptığı açıklamada, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'si çocuk 558'e, yaralı sayısının ise bin 835'e yükseldiğini ifade etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırılarına dair operasyonuna “Kuzey Okları” isminin verildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, şu ana kadar Lübnan'da bin 300'den fazla noktayı vurdu.

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İHA

Etiketler İsrail lübnan kuzey okları
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