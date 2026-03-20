İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ediyor: Can kaybı 1000'i aştı

ABD-İsrail ve İran arasında çatışmalar devam ederken İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da da bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 1001'e, yaralı sayısının ise 2 bin 584'e yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 118 çocuk, 79 kadın ve 40 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı. DHA