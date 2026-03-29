İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ediyor: Ölü sayısı yükseldi!
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1189'a, yaralı sayısı ise 3 bin 427'ye yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1189'a yaralı sayısının ise 3 bin 427'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 124'ünün çocuk, 86'sının kadın olduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında 51 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 126 sağlık çalışanının yaralandığı ifade edildi.
DHA
