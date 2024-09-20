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İsrail, Lübnan'ın başkentini vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Lübnan'ın başkentini vurdu: Ölü ve yaralılar var
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu. İlk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyini 150 roketle hedef aldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Beyrut'a "bir nokta" saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail ordusu iç cephe komutanlığının, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Beyrut'taki AA muhabiri, kentteki Camus Caddesi’nde bir yere hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Saldırının düzenlendiği yerden yoğun dumanlar yükseldiği görülürken, Lübnan sağlık ekipleri ve ambulanslar bölgeye sevk edildi.

Sosyal medyada da Hizbullah'ın etkin olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

3 ÖLÜ, 17 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre IDF’in Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki bir binaya gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırıda 5 çocuk da hayatını kaybetti.

HİZBULLAH, İSRAİL'İ 150 ROKETLE HEDEF ALDI

İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah Hareketi arasında tansiyon giderek artıyor. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik yoğun saldırılarına Hizbullah’tan misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 60 roket atıldığı belirtildi. Ülkenin kuzeyindeki Safed şehri ve Celile bölgesi ile çok sayıda yerleşim yerinden siren sesleri yükselirken, roketlerden bazılarının imha edildiği aktarıldı. Daha sonra 70 roket daha ateşlendiği, bazılarının düşürüldüğü ifade edildi. Son olarak İsrail’in kuzeyindeki Meron Dağı bölgesine 20 roket daha fırlatıldığı kaydedildi. Hizbullah’ın şu ana kadar 150 roket ateşlediği vurgulandı.

AA/DHA/İHA

Etiketler İsrail lübnan beyrut
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