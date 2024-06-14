İsrail mancınıkla ateş topu fırlattı

Gazze'de sivil, kadın, çocuk, yaşlı, yaralı, hasta demeden insanlık suçu işlemeye devam eden İsrail ordusunun bu sefer de Lübnan'a bir ortaçağ savaş aleti olan mancınıkla ateş topu fırlattığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Al Jazeera'nın yayınladığı ve Sanad'ın doğruladığı görüntülerde İsrail askerleri alev topu benzeri bir silah kullanıyor. Hizbullah ile yoğun çatışmaların devam ettiği Lübnan'ın güneyindeki sınır duvarı üzerinden ateş topları fırlatıldı. Öte yandan görüntülerde bir İsrail askerinin sınır duvarının üzerinden yay sayesinde yanan bir ok fırlattığı da görülüyor.

İsmini vermek istemeyen İsrailli bir yetkili NBC News'e yaptığı açıklamada Ortaçağ tarzı mancınığın İsrail ordusunun standart cephaneliğinin bir parçası olmadığını, sınırda görevli askerler tarafından Hizbullah savaşçılarının saklandığı bilinen çalılıkları yakmak için yapıldığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkiliye göre silahın kullanımına izin verilmedi ve bir daha da kullanılmayacak. İsrail devlet kanalı KAN'a konuşan bir İsrail ordu yetkilisi ise, "Bu yaygın olarak kullanılan bir araç değil" dedi.