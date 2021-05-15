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İsrail medya binasını bombaladı

İsrail medya binasını bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bombaladığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'deki Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin yer aldığı binayı hedef aldı.

DHA muhabiri, İsrail'in  uluslararası haber ajansı AP ile Al-Jazeera bürolarının bulunduğu çok sayıda işletmenin ve sivillerin ikamet ettiği 13 katlı binada ağır hasar meydana geldiğini aktardı.  

Basın mensuplarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlara göre bina hızla tahliye edilirken, birçok ekipman içeride kaldı.

Al Jazeera, İsrail'in Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bir saat içinde bombalayacağını bildirdiğini açıklamıştı.

Etiketler israil gazze
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