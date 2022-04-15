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İsrail Mescid-i Aksa'yı yine kana buladı

Mescid-i Aksa'da sabah saatlerinde Filistinliler ve İsrail polisi arasında çatışma çıktı. Olayda pek çok kişinin yaralandığı açıklanırken İsrail polisinin Filistinli göstericilere plastik mermi sıktığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı'ndan bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, "Yaralı yedi kişi üst vücut yaralanmaları nedeniyle tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü" dedi.

Görgü tanıkları, Filistinli protestocuların bazı göstericilere plastik mermi ateşleyen İsrail güvenlik güçlerine taş attığını ifade etti.

Olay yerindeki polis ve ibadet edenler arasında bu sabah 6.30 sıralarında polislerin yerleşkeye girip içeride barikat kuran insanlarla çatıştığı bildirildi.

Polis yaptığı açıklamada, sabah saat 4 sularında pek çok kişinin hem Filistin Kurtuluş Örgütü hem de Gazze'de iktidardaki Hamas terör grubunun bayraklarını taşıyarak bölgede yürüyüşe başladığını açıkladı.

Yetkililer, üç polis memurun taş yağmuruna tutulduktan sonra hafif şekilde yaralandığını ve ikisinin tıbbi tedavisinin yapıldığını ifade etti.

Filistin Kızılayı acil durum grubu, çıkan çatışmalarda 67 kişinin yaralandığını bildirdi. Vakıf, olay yerindeki korumalardan birinin plastik mermiyle gözünden vurulduğunu da ekledi. 

Polis olayı yerine ait video görüntülerini yayınladı.

Hamas terör örgütü yaptığı açıklamada, İsrail'in "acımasız saldırılarının" sonuçlarına katlanacağını söylerken “Kudüs'teki halkımız Mescid-i Aksa savaşında yalnız değil. Hamas Sözcüsü Fawzi Barhum, "Bütün Filistin halkı ve asil direnişi ve hayati gücü onlarla birlikte" diye devam etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin ve Hamas bayrakları taşıyan pek çok maskeli kişinin bu sabah erken saatlerde yerleşkeye yürüdüğünü ve taş topladığını söyledi.

Etiketler israil filistin mescid-i aksa
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