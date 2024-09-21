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İsrail misilleme korkusu nedeniyle hava sahasını kapattı

İsrail misilleme korkusu nedeniyle hava sahasını kapattı
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Günlerdir Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail'de, misilleme endişesi nedeniyle yeni bir hamle yaptı.

Yaklaşık 1 yıldır Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırı düzenleyen İsrail, günlerdir Lübnan'ı hedef alıyor. Dün Lübnan’ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in ölmesinin ardından İsrail'in misilleme beklentisi de yükseldi.

İsrail ordusu, mevcut gerilim nedeniyle batıdaki Hadera kentinden kuzeye kadar olan bölgenin hava sahasını 24 saatliğine kapatma kararı aldı. Hava sahasını sadece bu koşullarda uçuş izni olanların kullanabileceği kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

İsrail ordu radyosu ise söz konusu kararın, hava savunma sisteminin İsrail uçaklarını yanlışlıkla düşman olarak tanımlayıp etkisiz hale getirme riskini azaltmak için alındığını bildirdi.

LÜBNAN'DAKİ SALDIRILAR

İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in yanı sıra "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah mensubu ölmüştü.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31’e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70'e yükseldiğini aktarmıştı.

Etiketler misilleme Misilleme korkusu İsrail lübnan
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