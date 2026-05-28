İsrail ne bayram dedi, ne de ateşkes tanıdı! Gazze'ye kanlı saldırı; çok sayıda ölü ve yaralı var!

İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkesi Kurban Bayramı'nın ilk gününde sivil yerleşimlere yönelik bir hava saldırısıyla ihlal etti. Hedef alınan binada 7 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'nden bölgedeki barış umutlarını zedeleyen acı bir haber geldi.

İsrail ordusu, bölgede yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak sivil yerleşim alanlarına yönelik şiddetli bir hava saldırısı düzenledi.

Bayram sabahı gerçekleştirilen bu saldırı, ateşkes sürecine rağmen bölgedeki tansiyonu yeniden zirveye taşıdı.

Bina Enkaza Döndü, Ekipler Seferber Oldu

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bina, saldırının şiddetiyle tamamen enkaza dönüştü. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi ve ambulans sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki çalışmaları büyük bir hızla sürerken, gelen ilk belirlemelere göre 7 Filistinli sivil hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere tahliyesinin zorlu şartlar altında devam ettiği bildirildi.

Ateşkes Sürecinde Can Kaybı 900'ü Aştı

Gerçekleştirilen bu son saldırı, 10 Ekim 2025 tarihinde İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ateşkes ilanından bu yana geçen sürede yaşanan karşılıklı ihlaller neticesinde, Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 906'ya, yaralı sayısı ise 2 bin 747'ye yükseldi.

Bölgede çatışmaların ilk patlak verdiği 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana uzanan acı bilanço ise giderek ağırlaşıyor. Son verilere göre, Gazze'deki toplam can kaybı 72 bin 803'e ulaşırken, yaralı sayısının 172 bin 855 olduğu kaydedildi. Yetkililer, bayram gününde sivilleri hedef alan bu eylemin ardından uluslararası toplumdan gelecek tepkilere odaklanmış durumda.

