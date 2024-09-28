İsrail ordusu açıkladı: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarının ardından yaptığı paylaşımda, Hizbullah liderinin 'artık dünyayı terörize edemeyeceğini' söyledi.
İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı iddia edilen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın akıbeti belirsizliğini korurken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) Nasrallah'a ilişkin açıklama yapıldı. IDF'nin X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hasan Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek" ifadeleri kullanıldı. Reuters haber ajansı, konuya ilişkin haberinde, İsrail ordusunun resmi olarak Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladığını aktardı.
İsrail ordu sözcülerinden Avichay Adraee, bugün yaptığı açıklamada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü iddia etti.
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