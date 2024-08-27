İsrail ordusu, Lübnan'a saldırdı
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki El-Mecadil ve Şeyhayn beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mecadil beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun, Şeyhayn beldesine düzenlediği hava saldırısında da 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Sur kentinin doğusundaki El-Mecadil ovasını insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.
İsrail savaş uçakları da En-Nebatiye el-Fevka beldesi çevresindeki açık alana hava saldırısı düzenledi.
Ayrıca İsrail ordusunun, sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab beldesine ağır makineli silahlarla ateş açtığı, saldırıların ciddi maddi hasara neden olduğu bildirildi.
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