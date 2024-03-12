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İsrail ordusunun insanlık dışı zulmü kamerada

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İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağlayarak insanlık dışı muamelede bulundu.

İsrail’in Filistinlilere yönelik insanlık dışı muamelelerine bir yenisi daha eklendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki Al-Issawiya’da İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağladı. İsrail güçleri, birbirine bağladıkları Filistinlileri iple çekerek başka bir noktaya götürdü.

İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağlayarak insanlık dışı muamelede bulundu.

İsrail güçlerinin Filistinlileri neden alıkoyduğu bilinmezken, Filistinlilere uygulanan aşağılayıcı uygulama çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağlayarak insanlık dışı muamelede bulundu.

 

 

İHA

Etiketler İsrail Filistin insanlık dışı zulüm skandal görüntü iple birbirlerine bağladılar
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