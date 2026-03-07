İsrail ordusunun Lübnan'a sızma girişimi püskürtüldü! Canlarını zor kurtardılar

  1. Anasayfa
Güncelleme:

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine helikopterlerle havadan asker indirme operasyonu başlattı. Hizbullah unsurlarının anında karşılık vermesiyle şiddetli çatışmalar yaşandı. İsrail birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı.

Orta Doğu’daki savaşın şiddeti artarken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bu kez Lübnan’ın iç kesimlerine yönelik riskli bir sızma operasyonu denedi. Lübnan yerel kaynaklarından alınan bilgilere göre, hedef Lübnan-Suriye sınır hattındaki kritik Doğu Sıradağları ve Nebi Şit beldesiydi.

İsrail ordusundan havadan indirme denemesi

İsrail askeri helikopterlerinin, Hizbullah’ın ikmal hatlarını kesmek ya da stratejik gözlem noktalarını ele geçirmek amacıyla bölgenin yüksek kesimlerine asker indirmeye çalıştığı bildirildi. Ancak operasyon, bölgedeki radar ve savunma unsurları tarafından saniyeler içinde tespit edildi.

Hizbullah müdahale etti; çatışma çıktı

İndirme girişiminin hemen ardından Hizbullah unsurları ile İsrail komandoları arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi. Karadan açılan yoğun ateş ve bölgeye sevk edilen takviye güçlerin baskısı sonrası, İsrail birliklerinin helikopterlerle indirme yapacağı alan güvenli olmaktan çıktı.

İsrail birlikleri geri çekildi

Çatışmaların ardından, indirme operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı ve İsrail birliklerinin geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

 

DHA

