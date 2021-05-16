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İsrail sağlık merkezine füze ile saldırdı!

İsrail sağlık merkezine füze ile saldırdı!

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail bir sağlık merkezine füzeli saldırı gerçekleştirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail bir sağlık merkezini 2 füzeyle vurdu, binada büyük hasar oluştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına gece de devam etti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 10'u kadın, 8'i çocuk olmak üzere 26 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son saldırılarla Gazze'de 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1225'e çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını söylemişti.

Etiketler füze israil saldırı
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