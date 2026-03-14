İsrail sağlık merkezini vurdu: Doktor ve hemşirelerin olduğu 14 sağlık çalışanı öldü!

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Bint Jbeil ve Marjayoun bölgelerinde bulunan sağlık merkezlerine düzenlediği hava saldırılarında, aralarında doktor ve hemşirelerin olduğu en az 14 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik operasyonları, özellikle sağlık merkezlerini hedef almasıyla uluslararası tepkilerin odağı haline geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, Bint Jbeil bölgesindeki Burj el Alawei kasabasında bir sağlık merkezine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 12 sağlık personeli; Marjayoun bölgesindeki El-Sawana kasabasında ise 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

"Uluslararası Hukukun İhlali"

Lübnan makamları, görevleri başında olan doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin hedef alınmasını sert bir dille kınadı. Yapılan açıklamada, sağlık tesislerinin uluslararası sözleşmelerle koruma altında olduğu hatırlatılarak, bu eylemlerin "savaş hukuku ve insani değerlerin açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Bilanço Ağırlaşıyor

İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı kapsamlı operasyonlar sonrası Lübnan’da yoğunlaştırdığı saldırılar, bölgedeki sivil halk üzerinde yıkıcı etkilere sahip. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları (DMO) unsurlarına karşı yapıldığını öne sürerken, sahadan gelen görüntüler sağlık altyapısının ciddi oranda zarar gördüğünü kanıtlıyor.

Toplam Can Kaybı: 773

Toplam Yaralı Sayısı: 1.933

Kritik Hedef: Sağlık merkezleri ve sivil yaşam alanları

Tansiyon Yükseliyor Başkent Beyrut başta olmak üzere birçok noktaya düzenlenen yoğun hava saldırıları, bölgedeki insani yardım koridorlarını da kapatıyor. Sağlık personelinin de hedef haline geldiği bu süreç, Lübnan’da sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesine neden oluyor.

İHA