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İsrail Savunma Bakanı'ndan saldırı açıklaması: ''Saldırılarımız devam edecek''

İsrail Savunma Bakanı'ndan saldırı açıklaması: ''Saldırılarımız devam edecek''
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İsrail Lübnan arasında gerilim devam ederken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan “Bu savaşta yeni bir aşama, önemli fırsatlar var ama aynı zamanda ağır riskler de taşıyor. Hizbullah kovalandığını hissediyor ve askeri operasyonlarımız devam edecek" açıklaması geldi.

İsrail'in Lübnan sınırına yönelik savaş planını onaylamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bu savaşta yeni bir aşama, önemli fırsatlar var ama aynı zamanda ağır riskler de taşıyor. Hizbullah kovalandığını hissediyor ve askeri operasyonlarımız devam edecek” dedi.

Amaçlarının ülkenin kuzeyinde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine geri götürmek olduğunu belirten Gallant, "Zaman ilerledikçe Hizbullah daha fazla bedel ödeyecek. Aynı zamanda esirleri geri getirme ve Hamas'ı çökertme çabalarımızı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler İsrail israil savunma bakanı İsrail açıklama israil lübnan
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