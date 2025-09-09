İsrail şimdi de Katar'ı vurdu: Hamas yetkililerine suikast!

İsrail basını, Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama seslerinin yükseldiğini duyurdu. İsrail ordusunun, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'yı hedef aldığı ortaya çıktı.

Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı kaydedildi. Saldırıya uğrayan adı açıklanmayan Hamas üyelerinin yıllardır örgütün faaliyetlerini yönettiğini iddia eden İsrail ordusu, "Hamas terör örgütünün yenilgiye uğratılması" için harekete devam edeceğini bildirdi.

Saldırı, İsrail ordusu komutanı Eyal Zamir'in yurtdışında yaşayan Hamas liderlerini suikastla öldürmekle tehdit etmesinden birkaç gün sonra ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar'ın İsrail'in ABD'nin Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

Hamas'ın üst düzey bir kaynağı ise, Hamas'ın liderlerinin Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini tartışırken hedef alındığını söyledi.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenlemeye çalıştı. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı" denildi.

İsrail basını bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığı aktardı.

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırıda, toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi.

Katar’dan İsrail saldırısına kınama

İsrail’in saldırısına kınama Katar Dışişleri Bakanlığından geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar’da Hamas siyasi bürosunun birkaç üyesinin yaşadığı binaya düzenlenen saldırıyı "en şiddetli şekilde kınadıklarını" söyledi. El-Ensari, "Bu suç niteliğindeki saldırı, tüm uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali, Katarlıların ve Katar'da yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. el- Ensari, Katar’ın İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit ettiklerini dile getirerek, "Bu saldırıyı şiddetle kınayan Katar, İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit eder" diyen el-Ensari, soruşturmanın en üst düzeyde devam edeceğini ve ayrıntıların elde edilir edilmez kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.