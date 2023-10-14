İsrail sivillere 6 saat süre verdi
Gazze'yi abluka altına alan İsrail, sivillerin geçişine saat 16.00'ya kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu
İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıların ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaştayız." açıklamasını yaptı.
"GÜNEYE GİDİN" ÇAĞRISI
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi.
İSRAİL SÜRE VERDİ: 6 SAAT SALDIRI OLMAYACAK
İsrail yaptığı son dakika açıklamasında sivillerin geçişine saat 16.00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol