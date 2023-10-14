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İsrail sivillere 6 saat süre verdi

İsrail sivillere 6 saat süre verdi
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Gazze'yi abluka altına alan İsrail, sivillerin geçişine saat 16.00'ya kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıların ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaştayız." açıklamasını yaptı. 

"GÜNEYE GİDİN" ÇAĞRISI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi.

İSRAİL SÜRE VERDİ: 6 SAAT SALDIRI OLMAYACAK

İsrail yaptığı son dakika açıklamasında sivillerin geçişine saat 16.00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu.

Etiketler israil sivil saldırı gazze
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